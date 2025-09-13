الخطيب يعلن عدم ترشحه لانتخابات الأهلي امتثالًا لنصيحة الأطباء

أصدر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بيانًا رسميًا يعتذر من خلاله عن عدم الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة.

وجاء البيان على النحو التالي: «زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائمًا، بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبتطوير مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه».

وأضاف: «وعلى مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة، وبالعمل معكم- ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية. فكان كل بناء أو تطوير، أو إنجاز أو بطولة في كل الألعاب، هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليًا وأفريقيًا وعالميًا، فلكم كل الشكر والتقدير».

وتابع: «وكما تعلمون، فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالًا لنصيحة الأطباء، ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي، التزامًا بالمسؤولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره. واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط».

وأردف: «ومع اقتراب الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد في أقل من شهرين، أعلن عدم ترشحي لفترة جديدة، وبداية مرحلة علاجي من الآن، واضعًا كامل ثقتي في كفاءاتكم وقدرتكم على إدارة المرحلة المقبلة، مع استعدادي للمشاركة بالرأي أو المشورة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد».

واختتم: «وفي النهاية، أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام بحضور الجمعية العمومية الخاصة المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ المشاركة في كتابة مستقبل نادينا. أشكركم جميعًا، وأتمنى لكم التوفيق في خطواتكم المقبلة، وليبقى النادي الأهلي دائماً شرفاً لكل منتمٍ إليه، ومصدراً للفخر والريادة للرياضة المصرية ووطننا الحبيب مصر».

وكانت «المصري اليوم» كشفت خلال الساعات الماضية عن السبب الحقيقي لاعتذار الخطيب والذى يكمن في النصائح المتكررة من الأطباء بالابتعاد عن الضغوط النفسية والجسدية.

المصري اليوم