زينة أشرف عبدالباقي تنشر صورا لأول مرة من طفولتها.. ووالدها: «يا رب تشوفي نتيجة مجهودك»

شاركت الفنانة زينة أشرف عبدالباقي، جمهورها صور لأول مرة من طفولتها، وظهر معها الفنان أشرف عبدالباقي، وهو يحملها على يداه، وهي طفلة.

وهنأت زينة أشرف عبدالباقي، والدها بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت معها مجموعة من الصور عبر «انستجرام»، وعلقت عليها قائلةً: «كل سنة وانت طيب يا أحلى أب في الدنيا.. أنا محظوظة جدًا إن ربنا رزقني بأب زيك».

وتابعت: «أنت من أغلى أصحابي اللي بروحلهم في كل حاجة كبيرة وصغيرة.. كان حلم بالنسبالي إننا نشتغل مع بعض، وأخيرًا الناس هتشوف قد إيه انبسطنا في التجربة دي سوا.. بحبك أوي.. زينو».

ورد عليها الفنان أشرف عبدالباقي، من خلال تعليق على منشورها، إذ كتب: «وأنتِ طيبة يا أحلي زينو ومبروك المسلسل.. وإن شاءالله مجهودك تشوفي نتيجته على خير يا رب».

وتنتظر زينة أشرف عبدالباقي عرض أول تجربة إخراجية تليفزيونية مسلسل «ولد بنت شايب»، هو العمل الدرامي-الكوميدي الجديد الذي يُنتظر عرضه قريبًا على منصة Watch It كإنتاج أصلي للمنصة.

ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: أشرف عبدالباقي، انتصار، ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، مروان المسلماني، علاء عرفة، فادي السيد، وفاطمة عادل إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

المصري اليوم