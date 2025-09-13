ابنة الفريق سامي عنان وزوجها يغادران المستشفى بعد تعرضهما لحادث سير

غادرت ابنة الفريق سامي عنان وزوجها وشخصان آخران، مستشفى وداي النطرون التخصصي إثر تعرضهم لـ حادث على الطريق الصحراوي في محافظة البحيرة، وقد تم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

أصيبت نجلة الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، وزوجها و2 آخران في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي السريع، القاهرة الإسكندرية، بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، أمام واحة عمر، تسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: «مروة سامي حافظ عنان»، 48 سنة، وزوجها، 52 سنة، بالإضافة إلى أحمد مجدي مصطفى، 47 سنة، وآية عبدالعزيز مصطفى، 38 سنة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

