المؤسسة التعاونية الوطنية التابعة للقوات المسلحة تتعهد بمواصلة دعم المتضررين من الحرب بالفاشر

تعهدت المؤسسة التعاونية الوطنية التابعة للقوات المسلحة بمواصلة تقديم المزيد من الدعم للمتضررين من الحرب بالفاشر خلال الفترة المقبلة حتى يتم تجاوز هذه المرحلة الحرجة.

وقال مدير المؤسسة بالفاشر الرائد إبراهيم الماحي، أن المؤسسة كانت وما زالت تواصل الاضطلاع بدورها الوطني الكبير في مجالات الدعم والإغاثة والتنمية والإعمار.

واشار سعادته خلال البرنامج المشترك الذي نفذته مبادرة محراب السودان اليوم الجمعة بدعم من المؤسسة التعاونية والتي تم خلالها تقديم وجبة غذائية لمئات الأسر بمراكز ايواء وتجمعات النازحين بالأحياء المتضررة بالمدينة اشار الى ان برنامج اليوم يجيء ضمن سلسلة برامج المساعدات التي ظلت تقدمها المؤسسة للتكايا والمطابخ الجماعية بالفاشر .

ومن جانبها فقد عبرت رئيسة مبادرة محراب السودان الأستاذة محراب آدم يوسف، عن شكرها وتقديرها للمؤسسة التعاونية الوطنية على هذا الدعم الإنساني، مشيرة إلى أن المساعدات أسهمت في سد رمق الجوعى وتخفيف معاناة المتضررين.

كما ناشدت المؤسسات الوطنية والخيرين بضرورة مواصلة العون الإنساني لسد الفجوة الغذائية التي تعاني منها المدينة .

المستفيدون من المبادرة عبروا عن سعادتهم الغامرة بهذه الخطوة والتي وصفوها بـ (جسر النجاة) مؤكدين أنهم يعيشون أوضاعاً صعبة في ظل ندرة الغذاء وشح السيولة النقدية وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة.

يذكر أن مدينة الفاشر تعيش حصاراً خانقاً منذ عامين أدى إلى بروز اسوأ أزمة انسانية بحسب تقارير الامم المتحدة ، وسط تطلعات أهالي المدينة إلى ان تثمر جهود القوات المسلحة والقوات المساندة لها بفك الحصار عن المدينة ودخول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة .