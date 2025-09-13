مجلس تسيير نادي المريخ ينعي الرمز محمد الياس محجوب

ينعي مجلس تسيير نادي المريخ، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، وببالغ الحزن والأسى الي الجماهير الرياضية السودانية عامة ، وجماهير المريخ خاصة ، رحيل قامة من قامات الرياضة السودانية ، وهرم من اهرامات المريخ ، الرمز القائد ، والرئيس الأسبق لنادي المريخ ورئيس مجلس الشورى .

الراحل المقيم / محمد الياس محجوب

الذي لبى نداء ربه الجمعة بعد مسيرة حافلة بالعطاء والاخلاص والقيادة الحكيمة التي ستظل محفورة داخل كل مريخي .

لقد كان الراحل علما من اعلام النادي ، ورمزا خالدا في تاريخه ، بذل الغالي والنفيس في خدمة المريخ العظيم ، وظل طوال حياته مثالا للتفاني والوفاء والإنتماء الراسخ.