رياضية

مجلس تسيير نادي المريخ ينعي الرمز محمد الياس محجوب

2025/09/13
club el merrikh soudan
ينعي مجلس تسيير نادي المريخ، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، وببالغ الحزن والأسى الي الجماهير الرياضية السودانية عامة ، وجماهير المريخ خاصة ، رحيل قامة من قامات الرياضة السودانية ، وهرم من اهرامات المريخ ، الرمز القائد ، والرئيس الأسبق لنادي المريخ ورئيس مجلس الشورى .
الراحل المقيم / محمد الياس محجوب
الذي لبى نداء ربه الجمعة بعد مسيرة حافلة بالعطاء والاخلاص والقيادة الحكيمة التي ستظل محفورة داخل كل مريخي .
لقد كان الراحل علما من اعلام النادي ، ورمزا خالدا في تاريخه ، بذل الغالي والنفيس في خدمة المريخ العظيم ، وظل طوال حياته مثالا للتفاني والوفاء والإنتماء الراسخ.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم آله وذويه وجماهير المريخ الصبر وحسن العزاء .
سونا

