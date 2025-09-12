السفير محي الدين سالم يؤدي القسم أمام رئيس مجلس السيادة وزيراً للخارجية والتعاون الدولي

أدى القسم أمام السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، الجمعة، السفير محي الدين سالم أحمد إبراهيم وزيراً للخارجية والتعاون الدولي، بحضور الدكتور كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء، وممثل رئيس القضاء، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن دكتور محمد الغالي علي يوسف.

وهنأ وزير الخارجية والتعاون الدولي في تصريح صحفي، الشعب السوداني بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين، وهي تخوض معركة الكرامة والعزة للحفاظ على سيادة ووحدة واستقرار السودان وأمنه.

وقال سيادته سنمضي في قيادة الدبلوماسية السودانية، وإن رسالتنا هي رسالة سلام لكل من أراد أن يمضي في طريق السلام .

مبيناً أن العالم والإقليم يشهدان متغيرات كبيرة، وقال “سنغير في طريقتنا ومناهجنا بما يتناسب مع هذه المتغيرات بفهم وعقل مفتوح حتي نصل إلى ما يحقق رغبات الشعب السوداني”

وأضاف أن وزارة الخارجية ستظل تدافع عن السودان في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً أن التأمر على السودان لم يكن وليد هذه الحرب فقط بل ظل يتعرض للتأمر منذ سنوات، لافتاً إلى أن السودان سينتصر مهما تكالبت عليه الأعداء.