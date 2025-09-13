شاهد بالفيديو.. بعد اقتحامه بقواته مدينة “بارا”.. القائد “كيكل” يحتفل مع قواته ويوجه رسالة لقوات الشرطة بالمدينة والجمهور: (دراعة للأدب والطاعة)

نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقاطع فيديو من احتفالات القوات المسلحة والقوات المساندة لها بعد تحرير مدينة “بارا”, بشمال كردفان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن أحد مقاطع الفيديو أظهر قائد قوات درع الشمال اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, يحتفل مع جنوده بتحرير مدينة “بارا”.

وظهر “كيكل” وجنوده أمام مكاتب الشرطة بالمدينة, حيث طالب قائد درع الشمال أفراد الشرطة بالعودة للمكاتب لمباشرة عملهم بصورة طبيعية بعد تحرير مواقعهم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد قابل الكثير من المعلقين إحتفالات قوات درع الشمال, بسعادة بالغة وسط تعليقات تقول: (دراعة للأدب والطاعة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين