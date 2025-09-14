صورته وهو مخالف .. سائق توك توك يسير عكس الاتجاه ويتعدى على سيدة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سائق مركبة “توك توك” بالسير عكس الإتجاه والتعدى على القائمة على التصوير بالسب إعتراضاً على تصويره بأحد الطرق بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، أمكن تحديد وضبط مركبة “التوك توك” الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختصار الطريق.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

صدى البلد