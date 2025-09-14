فريق ميداني من مباحث إقليم النيل الأزرق وآلية مكافحة جرائم النهب (9طويلة) يفككان شبكة إجرامية متخصصة في إرتكاب جرائم النهب

في إطار الجهود المستمرة لشرطة إقليم النيل الأزرق لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وإزالة الظواهر السالبة وعلي خلفية تكوين آلية مكافحة جرائم النهب والسرقة بواسطة الدراجات النارية وتحت تهديد السلاح (9طويلة) وتحت إشراف مدير شرطة الاقليم بالانابة العميد شرطة/ عماد صلاح الدين عبدالمجيد ومتابعة ميدانية من مدير دائرة الجنايات المكلف العميد شرطة/ أسعد موسي الزبير تمكن فريق ميداني مشترك من إدارة مباحث الإقليم وآلية مكافحة جرائم النهب والسرقة بواسطة الدراجات النارية بقيادة ضابط شرطة من وضع حدا لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في إرتكاب مثل هذه النوع من الجرائم في دوائر إختصاص الأحياء الشمالية لمدينة الدمازين وقد تم هذا الإنجاز بناءا علي توفر معلومات من فريق الميدان ومن خلال الجهود الميدانية البحثية والتقصي والمتابعة الدقيقة للنشاط الإجرامي لعناصر الشبكة من قبل الفريق الميداني المكلف بانفاذ المهمة والذي إستطاع تحديد هوية المشتبه بهم والمواقع التي يمارسون فيها نشاطهم الإجرامي ومن خلال كمين محكم تم تنفيذه بمهنية وإحترافية عالية أسفر عن ضبط عدد (5) متهمين وتسديد عدد (9) إجراءات بلاغات نهب مدونة ضد مجهول وضبط بحوزة المتهمين منهوبات البلاغات والمتمثلة في عدد (10) هواتف ذكية وجهاز لابتوب وتم الإتصال بالشاكين والذين بدورهم تعرفوا علي الجناة من خلال طابور إستعراف الشخصية

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قال مدير دائرة الجنايات المكلف أن آلية مكافحة جرائم النهب مستمرة في شن حملاتها علي أوكار الجريمة وضبط الشبكات الإجرامية وتضييق الخناق وقطع الطريق عليها من ممارسة أنشطتها الإجرامية و تسديد كافة بلاغات النهب المدونة ضد مجهول في سجلات أقسام شرطة الإقليم

مدير شرطة الإقليم المكلف أكد أن قوات الشرطة بالاقليم ماضية في إنفاذ خططها الأمنية المنعية والكشفية للجريمة وتحقيق الأمن والإستقرار لمواطني الإقليم وبسط هيبة الدولة .

المكتب الصحفي للشرطة