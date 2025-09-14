د. نوارة أبو محمد محمد طاهر تشهد أداء القسم للكوادر الصحية بأمدرمان

أكدت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، اهتمام الدولة ودعمها للقطاع الصحي باعتباره من القطاعات الحيوية في الدولة.

ودعت لدى مخاطبتها السبت بمدينة أمدرمان الثورة الحارة (٢٠) الاحتفال الذي نظمه المجلس القومي للمهن الطبية والصحية لاستيعاب كوادر طبية جديدة، دعت إلى مضاعفة الجهود لمقابلة التحديات التي تواجه القطاع الصحي خاصة في مجالات الإصحاح البيئي. مشيرة إلى الأدوار الكبيرة التي قامت بها وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن ٨٥٠ كادر طبي أدوا القسم اليوم لينالوا رخصة ممارسة المهنة، وبهذا يكون المجلس القومي للمهن الطبية والصحية قد رفد القطاع الصحي بحوالي ٢٥٠٠ كادر طبي.