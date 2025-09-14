والي الجزيرة يتفقد القرى المتأثرة بالسيول والامطار بمحلية أم القرى

وجه الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى تفقده صباح السبت القرى المتأثرة بالسيول والامطار بمحلية أم القرى بترحيل قرية ميجر 6 لمنطقة آمنة وتعهد بتوفير كامل الخدمات للمنطقة الجديدة .

وأعلن التزامه بتوفير (كراكات) ووقود لتصريف المياه داعياً الى العمل وفق رؤى هندسية وعلمية لطبيعة وجغرافية المنطقة لإنفاذ مشاريع السكن بالولاية لضمان سلامة وصحة وأمن المواطنين.

من جانبه كشف اللواء شرطة محمد الأمين النعيم مدير شرطة الدفاع المدني بالولاية عن تأثر عدد من القرى بالمحلية بالسيول المنحدرة من البطانة والامطار أدت لإنهيار العديد من المنازل والمراحيض.

فيما أكد المدير التنفيذي لمحلية ام القرى الأستاذ عبد المحسن الخضر عدم تسجيل خسائر في الأرواح ونفوق الحيوانات مناشداً المواطنين باخلاء القرى المتأثرة لمناطق آمنة.

وأعلن الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة الوزير المفوض عن تحوطات صحية لمياه الشرب وتخصيص عيادة جوالة وعربة إسعاف لكل قرية تأثرت.

هذا وقد عبر المواطنون عن إشادتهم بالإستجابة السريعة لحكومة الولاية بتوفير الإحتياجات العاجلة وناشد المواطنون بتوفير المزيد من الآليات لتصريف المياه.

الجدير بالذكر أن الوالي قد سلم القرى المتأثرة معينات إيوائية وغذائية وتموينية وعلاجية و(لنش) لترحيل المواطنين .

