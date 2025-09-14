مدير جامعة شندي يعلن استعداد الجامعة لبداية التسجيل والدراسة للطلاب الجدد في شهر أكتوبر المقبل

أعلن مدير جامعة شندي الدكتور حسن عوض الكريم علي، استعداد الجامعة لبداية التسجيل والدراسة للطلاب الجدد في شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء تراكم الدفعات بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، مبيناً أن التسجيل والدراسة للطلاب الجدد دفعة 2023 المؤجلة ستكون حضورياً للطلاب بمقر كليات الجامعة بمحليتي شندي والمتمة بعد عودة الكليات لوضعها الطبيعي بعد انتهاء التراكم.

ورحب مدير الجامعة بالطلاب الذين تم ترشيحهم للقبول بالجامعة.

وتقدم مدير الجامعة بالشكر لكافة العاملين بالجامعة على إسهامهم في تخريج عدد من الدفعات خلال فترة الحرب، جاء ذلك لدى زيارته السبت مركز البروفيسور جمال محمود العميري بكلية الطب الامتحان العملي السريري النهائي لطلاب الفصل الثاني عشر دفعة 2017.

وقال السيد مدير الجامعة إن يوم غد الأحد سيعقد مجلس العمداء بحضور مديري صندوق رعاية الطلاب بمحلية شندي والمتمة للتنسيق لإسكان الطلاب الجدد دفعة 2023م المؤجلة.

كما أعلن السيد مدير الجامعة عن انعقاد مجلس الأساتذة في يوم 24 سبتمبر الحالي لإجازة النتائج النهائية للطلاب الخريجين في عدد من الكليات.

وقال عميد الكلية الدكتور زهير محمد صالح إن الامتحانات العملية السريرية تمضي إلى نهايتها بصورة جيدة.

واعلن عن انعقاد مجلس الكلية في بداية الأسبوع المقبل لإجازة النتيجة النهائية ومن ثم عرضها على مجلس الأساتذة في الخامس والعشرين من هذا الشهر.

وتقدم السيد عميد الكلية بالشكر للاختصاصيين الذين أسهموا في إجراء الامتحانات والكوادر العاملة في إدارة الامتحانات متمنياً التوفيق للطلاب الممتحنين.

يذكر أن الامتحانات العملية السريرية بدأت السبت بمادة الطب الباطن وسوف تنتهي في يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر سبتمبر الحالي ويجلس لها عدد 138 طالباً وطالبة ويشرف عليها عدد 150 اختصاصيا من أساتذة الكلية ومن أساتذة الجامعات الأخرى تحت إشراف مباشر من المجلس الطبي السوداني بقيادة البروفيسور فاروق يس.

وأكمل الطلاب دراستهم بكلية الطب وقد تلقوا خلال فترة الدراسة الجرعات التدريبية المتواصلة في مسيرتهم التعليمية بمستشفى المك نمر الجامعي.

ورافق السيد مدير الجامعة الدكتور ناصر محمد عثمان وكيل الجامعة والأستاذ إلياس عثمان الشريف مدير المكتب التنفيذي لمكتب مدير الجامعة.

وكان في استقبالهم بالكلية إلى جانب عميد الكلية الدكتور زهير محمد صالح كل من الدكتور فتحي همت نائب عميد الكلية والدكتورة آسيا صديق الحفيان مساعد وكيل الجامعة لمجمع الكليات الطبية، مسجل الكلية ولجنة الامتحانات.

