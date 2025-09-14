لامين يامال: هكذا سأحتفل إذا فزت بالكرة الذهبية

كشف نجم برشلونة الإسباني، لامين يامال، عن حلمه بالتتويج بالكرة الذهبية، والتي من المنتظر أن يعلن الفائز بها في باريس يوم 22 سبتمبر الجاري، مؤكدا أنه سيحتفل بها مع عائلته وأصدقائه، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل للفوز بها، إذا لم يحقق ذلك خلال العام الحالي.

وقال يامال لصحيفة (موندو ديبورتيفو)، عن التتويج بالكرة الذهبية: “سيكون حلما بالتأكيد، فالكرة الذهبية من أكبر الجوائز التي يمكن أن يحصل عليها لاعب. إذا فزت بها سأحتفل مع عائلتي وأصدقائي الذين كانوا دائما بجانبي”.

وأضاف: “لو لم تتحقق الآن، سأواصل العمل كل يوم. الفوز بها في عمر 18 سيكون أمرا لا يصدق، لكن المستقبل أمامي”.

وبشأن علاقته مع المدرب الألماني هانزي فليك، أوضح: “أتحدث معه كثيرا. يعاملني كأب، ويمنحني الثقة ويؤكد أن أستمتع وألا أفقد هويتي الكروية”.

وأضاف يامال: “فليك ينقل لي الكثير من الثقة ويطلب مني أن أستمتع، أن أكون شجاعا وألا أفقد جوهر أسلوبي الكروي”، مضيفا أن هذا يمنحه راحة كبيرة عند دخوله أرضية الملعب.

وأكد يامال، أنه: “في كرة القدم على أعلى مستوى من المهم أن تثق بنفسك وأن تتحلى بالشخصية، دائما بتواضع، لكن مع إدراك أنك قادر على المنافسة”.

وأوضح أنه يعمل على ذلك “جزئيًا بشكل طبيعي وجزئيا مع مختصين”، مذكرا بأن أكاديمية لاماسيا كانت تعلم اللاعبين الاستعداد الذهني باستمرار.

وأشار يامال إلى أن ارتداء القميص رقم 10 يجعله يتحمل مسؤوليات أكبر: “نعم، دائما كان الرقم 10 مرتبطا بتحمل المسؤولية، وأنا أحب ذلك. أريد أن أكون مستعدا للحظات المهمة”.

كما عبّر عن حماسه للعودة إلى ملعب كامب نو بعد الانتهاء من تجديداته: “أتخيله ممتلئا بالجماهير، سيكون ملعبا رائعا. حظيت بفرصة الظهور لأول مرة هناك قبل الإصلاحات، وأعتقد أن العودة ستمنحنا دفعة كبيرة للمنافسة”.

وعن أهدافه هذا الموسم، قال: “أريد أن أستمر في التطور، أساعد الفريق بالأهداف والتمريرات، وأنافس على جميع البطولات”.

وبشأن الدوري الإسباني قال: “ريال مدريد وأتلتيكو منافسان قويان جدا، لكن إذا قمنا بعملنا كما يجب، أعتقد أن الدوري سيعتمد علينا”.

وفي ما يخص دوري الأبطال تابع: “مانشستر سيتي، ليفربول، بايرن ميونيخ، ريال مدريد وباريس سان جيرمان دائما هناك. في هذه البطولة أي خطأ يكلفك الكثير، لذلك يجب أن نكون أكثر ثباتا ولا نفقد التركيز”.

وتحدث يامال عن حلم الفوز بكأس العالم بعد تتويجه ببطولة أوروبا الأخيرة في سن الـ16: “أتمنى ذلك. الفوز بالمونديال حلم أي لاعب، سيكون إنجازا تاريخيا، لكن يجب المضي خطوة بخطوة، مع التواضع، لكن بثقة أننا قادرون على تحقيقه”.

