إنتشار واسع لشرطة مرور ولاية البحر الأحمر لتأمين الحركة المرورية لطلاب المدارس تزامناََ مع إنطلاق العام الدراسي

نظمت شرطة مرور ولاية البحر الأحمر صباح اليوم مع إنطلاق بداية العام الدراسي وسط أجواء من التنظيم والالتزام انتشار واسع ولافت لرجال المرور بالتقاطعات الرئيسية والحاكمة بمدينة بورتسودان والطرق المؤدية الي المدارس لتأمين الحركة المرورية وتنظيم حركة المركبات ومساعدة الطلبة على العبور الآمن بما يضمن حمايتهم من اي مخاطر مرورية ووصولهم الي المدارس بسلام، وجاء هذا الإنتشار الميداني تحت إشراف ومتابعة العميد شرطة حسين عباس دابي مدير مرور ولاية البحر الأحمر المكلف والذي بدوره أكد رفع جاهزية شرطة المرور بالولاية وذلك ضمن خطط وبرامج أعدت مسبقا لاستقبال العام الدراسي لان آمن طلابنا وسلامتهم يمثل لنا أولوية قصوي، داعياً سائقي المركبات الي ضرورة تقليل السرعة بالقرب من مواقع المدارس وإعطاء الأولوية لعبورهم وتوجيههم عند الصعود والنزول من الترحيل المدرسي ، متمنياً عاماََ دراسياََ ناجحاََ للجميع،، هذا وقد اعدت شرطة مرور ولاية البحر الأحمر سلسلة من الفعاليات والبرامج التوعوية والارشادية التي سوف تنطلق بمدارس الولاية مقبل الأيام.