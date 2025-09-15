الهلال السعودي يهدد بالتصعيد بعد رحيل لودي بشكل مفاجئ

تلقى نادي الهلال صدمة قوية قبل أن يستهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد إعلان لاعبه البرازيلي رينان لودي فسخ عقده من طرف واحد في خطوة مفاجئة.

وجاءت هذه الخطوة المفاجئة من «لودي» لتبعثر أوراق الهلال الذي كان يعول على مشاركة لاعبه في دوري أبطال آسيا للنخبة نظرًا لعدم تمكنه من المشاركة محليًا بسبب عدد اللاعبين الأجانب المسجلين بالفريق.

وأصدر نادي الهلال بيانًا في ساعة مبكرة من صباح الأحد كشف من خلاله عن قيام لاعبه البرازيلي رينان لودي بفسخ عقده مع النادي.

وأوضح مدير التواصل في نادي الهلال هشام الكثيري مستجدّات لودي، الذي عاد مساء أمس السبت إلى بلاده، أنّ النادي تلقّى بعد مغادرته- خطابًا من ممثله القانوني يفيد بأن اللاعب فسخ عقده الساري مع النادي.

ونوّه الكثيري إلى أنّ إدارة النادي لن تتردد في اتخاذ كافة الخطوات النظامية؛ التي من شأنها حفظ حقوق النادي وفق ما تكفله الأنظمة المعمول بها، حيث سيتم الإعلان عن كافة المستجدات المرتبطة بالقضية؛ سعيًا إلى تعزيز الشفافية مع كافة جماهير الهلال.

من جانبه، قال لودي في بيان أصدره، اليوم الأحد «في مطلع عام 2024، انضممت إلى أكبر نادٍ في آسيا بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف العام، لطالما شعرت بالفخر الكبير لتمثيل نادي الهلال، قاتلت من أجل أهداف النادي، كرّست نفسي بالكامل، ودافعت عن قوة كرة القدم السعودية».

وأضاف «خلال فترة وجيزة، حققت أربعة ألقاب، لكنني كنت دائمًا أطمح للمزيد، عملت بجد من أجل مساعدة الهلال على بلوغ القمة، حيث يستحق أن يكون، بدأت موسم 2025-2026 بدافع قوي لتحقيق المزيد من البطولات للنادي، من دون التفكير في المنافسة مع لاعبين آخرين، لكن بعد فترة الإعداد في ألمانيا، فوجئت بأنني لن أتمكن من المشاركة في الدوري السعودي، وأن مشاركتي ستقتصر على عدد محدود جدًّا من المباريات، في دوري أبطال آسيا للنخبة فقط، هذا الموقف جعلني أعيد التفكير في مستقبلي».

وعلى خطى الأهلي، حاول الهلال تنظيم صفوفه من أجل دوري أبطال آسيا للنخبة عبر الإبقاء على لودي والاكتفاء بالاستفادة من خدماته خلال مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك على غرار ما قام به الأهلي الموسم الماضي عندما أبقى لاعبه البرازيلي روبرتو فيرمينو وزميله أليوسكي رغم استبعادهما من القائمة المحلية، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير على نتائج الفريق في آسيا.

ولعب فيرمينو دورًا كبيرًا بجانب أليوسكي في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في إنجاز تاريخي، ومنح بمشاركته مع الفريق ميزة إضافية أمام المنافسين نظرًا لما يمتلكه من خبرات كبيرة ساهمت في اعتلاء الأهلي منصة التتويج الآسيوية.

صحيفة الإمارات اليوم