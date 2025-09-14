محمد صلاح يضرب شباك بيرنلى ويُحلق بـ”ليفربول” على قمة البريميرليج

فاز ليفربول على مضيفه بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة الصعبة التي تألق فيها أصحاب الأرض على ملعبهم “تورف مور” في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

جاء هدف اللقاء الوحيد بقدم محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب المصري من ركلة جزاء عند الدقيقة 90+5 حصل عليها ليفربول من لمسة يد بالخطأ من حنبعل المجبرى الدولي التونسي الذي يلعب ضمن صفوف بيرنلي.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويليه أرسنال وتوتنهام وبورنموث برصيد 9 نقاط.

بوابة روز اليوسف