استقبل منسق القوات المشتركة بولاية الخرطوم، اللواء جدو عشر قائد القطاع الشرقي وعضو القيادة والسيطرة بالقوة المشتركة، برفقة الفريق عبدالله محمد الحسن العطاء مدير مستشفى السلاح الطبي العسكري، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

وخلال الزيارة، تفقد الوفد أقسام الجراحة، العظام، والطوارئ، إلى جانب إدارة الفروع المختلفة بالمستشفى، حيث وقفوا على سير العمل واطمأنوا على جاهزية الكوادر الطبية في استقبال الجرحى والمصابين القادمين من المحاور.

وأكد اللواء جدو عشر أهمية رفع الروح المعنوية للقوات المشتركة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء والعاملون بمستشفى السلاح الطبي في خدمة المرضى ورعاية الجرحى.