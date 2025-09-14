وجود أكثر من 60 معتقلاً عشوائيا.. انشقاق قيادات من المليشيا المتمردة

أعلن عدد من المستشارين القانونيين الانشقاق عن مليشيا الدعم السريع والتزامهم التام بالعمل بجانب القوات المسلحة في معركة الكرامة المصيرية.

وكشف المنشقون خلال مؤتمر صحفي اليوم نظمته وزارة الثقافة والإعلام والسياحة من خلال منبر وكالة السودان الدوري رقم 32 بمدينة بورتسودان، كشفوا عن انتهاكات جسيمة للقانون وحقوق الإنسان من قبل المليشيا من خلال القتل والسلب وغيرها من الجرائم، بالإضافة إلى استشراء الفساد والتمييز العنصري داخل المليشيا التي وصفوها بأنها أداة تهدف لزعزعة البلاد ومواردها، منتقدين إنشاء حكومة تأسيس الأسرية التي تهدف لتقسيم البلاد.

وكشف المستشار المنشق مصطفى عبد الكريم عبد الرحمن، استشاري حقوق الإنسان والقانون الدولي، أن الاستشارية رصدت عبر المنظمات الوطنية الحقوقية وجود أكثر من 60 معتقلاً عشوائيا من أصل أكثر من 100 متعارف عليها سميت بمعتقلات الموت بالخرطوم لدى المليشيا، وهي إحصائية غير دقيقة.

وأضاف أن المنظمات تعد بمثابة ارتكازات تتبع لقوات من المليشيا يتم فيها ارتكاب الانتهاكات والتعذيب، وهي منازل للمواطنين المهجرين، ويمكث فيها المعتقلون لفترات طويلة تمتد بين الأسابيع والشهور بتهمة التخابر قبيل ترحيلهم لسجن الرياض الرئيسي المعروف بالعمارة الهيكلية.

وأكد وصول أكثر من 1000 شخص لحالات إنسانية حرجة داخل سجن سوبا بسبب انتشار الأمراض على رأسها الكوليرا والكبد الوبائي بسبب ضعف وانعدام الغذاء والعلاج، مما دعا المليشيا لإغلاقه.