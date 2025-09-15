استئناف الدّراسة للصّف الثّالث الثانوي بعموم مدارس ولاية نهر النّيل

انتظم بولاية نهرالنيل اعتبارا من الأحد طلّاب وطالبات الصّف الثّالث ثانوي دفعة العام (2025) في الدّراسة ، وذلك بهدف إكمال ما تبقى من مقرّرات.

وأوضح الأستاذ جعفر إدريس مصطفى، مدير الإدارة العامّة للتّعليم الثّانوي بولاية نهر النّيل أنّ برنامج الدّراسة للصّف الثّالث سيستمر حتى يوم السّادس عشر من أكتوبر المقبل.