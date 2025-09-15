سياسية
استئناف الدّراسة للصّف الثّالث الثانوي بعموم مدارس ولاية نهر النّيل
انتظم بولاية نهرالنيل اعتبارا من الأحد طلّاب وطالبات الصّف الثّالث ثانوي دفعة العام (2025) في الدّراسة ، وذلك بهدف إكمال ما تبقى من مقرّرات.
وأوضح الأستاذ جعفر إدريس مصطفى، مدير الإدارة العامّة للتّعليم الثّانوي بولاية نهر النّيل أنّ برنامج الدّراسة للصّف الثّالث سيستمر حتى يوم السّادس عشر من أكتوبر المقبل.
وكشف الأستاذ جعغر عن خطّتهم إنفاذ جولة إدارية على المحليّات تبدأ اعتباراً من اليوم الأحد بزيارة ست مدارس بمدينة الدّامر وتستمر الجولة لتشمل بقيّة المحليّات وذلك بهدف الاطمئنان على انتظام الطّلّاب، والطّالبات، والمعلّمين، والوقوف على سير الدّراسة والمعوقات والعمل على تذليلها.
سونا