وزير الخارجية يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان

استقبل السفير محي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بمكتبه اليوم السيد رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان.

وتناول اللقاء الجهود التي ظل يبذلها المبعوث الأممي من أجل تحقيق السلام في السودان.

وأوضح لعمامرة أن ملف السودان ظل يحظى باهتمام كبير لدى الأمم المتحدة، وأن الأمين العام يتابع بشكل دقيق كافة التطورات السياسية والأمنية بالبلاد.

وأكد أنه جاء إلى السودان بغرض الوقوف على آخر التطورات ومعرفة التوجهات الحكومية للمرحلة المقبلة والدور الذي يمكن أن يلعبه من أجل وحدة وأمن واستقرار السودان.

من جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي أن حكومة السودان حريصة على تحقيق السلام في السودان، وأن خارطة الطريق التي سبق أن وضعتها وسلمتها للأمم المتحدة تعتبر هي المرجع الرئيس للمضي قدما، باعتبارها مستمدة من تطلعات الشعب السوداني.

وفي ذات السياق، أكد سيادته أن حكومة السودان مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة عبر جميع آلياتها وعبر مبعوثها الشخصي لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.