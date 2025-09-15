منوعات

بيان السيادة!

2025/09/15
إبراهيم الصديق

بيان السيادة!..
من هو المستشار الذي استيقظ صباحاً ورأى الرد على بيان الرباعية بهذه الطريقة ، وربط هجوم مليشيا الدعم السريع المجرمة على كوستي ؟..
قد تكون الفكرة مقبولة في التعليق على حدث عابر ، ولكنها غير كافية في هذه الحالة ، وذلك تأسيساً على جملة ملاحظات:

– أولاً: بيان الرباعية هو خطة عمل ، فى نقاط متعددة ، والمطلوب هو الرد عليها تفصيلاً ، بالرفض أو القبول ، والبيان السيادي جاء معمماً..

– بما أن الحكومة السودانية لم توافق على بيان الرباعية ولم تعترف به ، فلا يجوز تقديم شكوى لهم ، بل الأفضل ، وكما جاء في بيان الخارجية سرد كافة أسباب ذلك والتوسع فيه وعرض كافة جوانبه..

– بيان المؤسسات السيادة ذات مستوى عال من الأهمية والمرجعية وتخضع للفحص والقراءة ، وإذا اجرينا ذلك مع هذا البيان ستصيبنا خيبة كبيرة ، لأن هناك الكثير من الثقوب..
والسؤال: لماذا دخل مجلس السيادة الانتقالي على خط المواقف ، وقد اعلنت الخارجية السودانية موقفاً واضحاً وكذلك القوى السياسية والمجتمعية ؟..
تريثوا يرحمكم الله..
ابراهيم الصديق على
14 سبتمبر 2025م

