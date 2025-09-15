البرهان يصل الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062f\u0629 \u0627\u0644\u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644\u064a \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0641\u062a\u0627\u062d \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646 \u064a\u0635\u0644 \u0627\u0644\u062f\u0648\u062d\u0629 \u0644\u0644\u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0642\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0628\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0644\u0627\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0637\u0627\u0631\u0626\u0629.\r\n