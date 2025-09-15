سياسية

البرهان يصل الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

2025/09/15
عبد الفتاح البرهان

رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان يصل الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة.

