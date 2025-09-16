مسلسلات رمضان 2026.. آسر ياسين يكشف تفاصيل أول تعاون مع دينا الشربيني

كشف الفنان آسر ياسين تفاصيل تعاونه مع الفنانة دينا الشربيني في عمل درامي جديد يعرض في موسم دراما رمضان 2025، ويحمل اسم مؤقت «اشهد يا ليل»، ويعد التعاون الأول الذي يجمعهما.

وقال آسر ياسين خلال تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»: «المسلسل لذيذ جدا وهو من إخراج خالد الحلفاوي وأنا بحب شغله أوي والنجاحات اللي عملها الفترة اللي فاتت، وبحب حس الفكاهة عنده».أما عن تعاونه مع الفنانة دينا الشربيني قال: «ده أول تعاون بيننا وهي ممثلة هايلة، ومؤخرًا بقينا صحاب، وحاسس إنها هتعمل حاجة هايلة في المسلسل ده بالذات. اتقابلنا كتير وكنا عايزين نعمل حاجة مع بعض وكنت عارف اننا هنعمل حاجة».

مسلسل «اشهد يا ليل» من إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج ميديا هب، وجاري التعاقد مع باقي صناع المسلسل للإعلان عنهم قريبًا.

آسر ياسين بالحلق والوشم

يذكر أن الفنان آسر ياسين كان قد تصدر التريند مؤخرًا بعد ظهوره مع مغني الراب ويجز، خلال حفله على مسرح الأرينا بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فاعليات مهرجان العلمين.

المفاجأة أن ظهور آسر ياسين كان بشخصية «فضل» التي يقوم بتصويرها حاليا ضمن أحداث فيلم «وتر واحد»، حيث ظهر بالتفاصيل التي ستكون عليه الشخصية ضمن أحداث الفيلم.

فيلم «وتر واحد» بطولة آسر ياسين ومغنى الراب ويجز وتشارك في البطولة مايان السيد وتارا عماد، والعمل من تأليف وإخراج على العربي.

المصري اليوم