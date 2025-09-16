«كتب كتابنا النهارده».. مصطفى غريب يثير الجدل بصورة التريند مع هيفاء وهبي

انضم الفنان مصطفى غريب مؤخرًا إلى تريند تركيب الصور المنتشر على السوشيال ميديا، حيث نشر عبر صفحته على فيسبوك صورة تجمعه بالفنانة هيفاء وهبي.

وعلق مصطفى على الصورة بطريقة طريفة مستخدمًا جملة هيفاء الشهيرة من فيلم «دكان شحاتة» حيث كتب: «كتب كتابك النهارده، على جتتي يا كرم، لأ على عربي والمأذون جاي في الطريق وريني هتعملي إيه».

وجاء تعليق مصطفى غريب في إشارة إلى المشهد الشهير الذي كانت فيه هيفاء تتزوج غصبًا، ما أضفى على المنشور طابعًا كوميديًا جذب تفاعل الجمهور بشكل واسع.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى غريب فيلم «درويش»، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، مصطفى غريب، تارا عماد، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

المصري اليوم