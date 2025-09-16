«الداخلية»: ضبط دجال استولى على أموال مواطنين بزعم قدرته على «العلاج الروحاني» بالإسكندرية

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان الاثنين، إن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط أحد الأشخاص في محافظة الإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل.

وأوضحت الوزارة أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت أن المتهم – له معلومات جنائية- يروج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويدّعي امتلاكه قدرات خارقة في «العلاج الروحاني»، بهدف جذب الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد تورطه في هذا النشاط الإجرامي.

وبمواجهته، أقر المتهم بقيامه بأعمال النصب والدجل على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب على المواطنين تحت أي غطاء مزيف.

المصري اليوم