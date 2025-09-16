“السعودية في قلوبنا” .. وزير الصحة يلتقي اعضاء مبادرة تكريم المملكلة العربية السعودية

عقد يوم الاثنين اجتماع بين وزير الصحة د هيثم محمد إبراهيم و أعضاء جمعية الصداقة السعودية السودانية بمبادرة من بعض أعضائها الاستاذ احمد الجبراوي والدكتور ياسر الجنعابي والوفد المرافق لهم، بمكتب الوزير ببورتسودان.

حيث تهدف المبادرة إلى شكر المملكة العربية السعودية على وقفتها ودعمها المستمر للشعب السوداني، وتنظيم فعاليات خاصة تعبر عن هذا التقدير.

وأوضح وزير الصحة ، د. هيثم محمد إبراهيم أن المملكة كانت خير سند للسودان من خلال أدوارها الكبيرة ودعمها المميز، خاصة في قطاع الصحة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

حيث ساهم المركز في تأهيل بعض المؤسسات الصحية بالأجهزة والمعدات، وتوفير الإمداد الدوائي، وتنظيم مخيمات علاجية مجانية متعددة، مما يعكس اهتمام المملكة بالصحة العامة في السودان.

وأكد الوزير أن وزارة الصحة تثمّن هذه المبادرة التي حملت عنوان “السعودية في قلوبنا”، مشيراً إلى دعم الوزارة الكامل لها بكل المعلومات والموارد التي تعزز العلاقة القوية والمتجذرة بين البلدين.