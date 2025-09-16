سياسية
وزير العدل يتسلم إقرار الذمة من وزير شؤون مجلس الوزراء
تسلّم وزير العدل د. عبد الله محمد درف، الاثنين، من وزيرة شؤون مجلس الوزراء الدكتورة لمياء عبد الغفار وثيقة إقرار الذمة، وذلك بمباني الوزارة ببورتسودان، في إطار تطبيق إجراءات إبراء الذمة للوزراء وكبار التنفيذيين.
كما سلّمت الدكتورة لمياء عبد الغفار السادة وزراء حكومة الأمل استمارات إقرار الذمة فور أدائهم القسم، تمهيداً لإيداعها لدى الجهات المختصة.
ووجّهت بمتابعة استلام الاستمارات من المؤسسات المعنية ومراجعتها بدقة قبل إيداعها لدى السلطة المختصة.
وأكدت وزيرة شؤون مجلس الوزراء أن هذا الإجراء سيشمل جميع قادة الجهاز التنفيذي على المستويين الفيدرالي والولائي، مشيرةً إلى أنه يمثل خطوة أساسية لتعزيز الشفافية والاستقامة في الخدمة العامة.
سونا