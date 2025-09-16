رئيس مجلس السيادة يلتقي أمير دولة قطر و يعقدان اجتماعاً ثنائياً

عقد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقدا اجتماعاً ثنائياً، على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة.

وتناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية ودعم آفاق التعاون المشترك بين السودان و قطر.

وأطلع رئيس المجلس السيادي، أمير قطر على تطورات الأوضاع في السودان، مبيناً أن الشعبين السوداني والقطري تربطهما علاقات ضاربة بجذورها في عمق التاريخ.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم، وقوف قطر بجانب السودان ودعمها لوحدته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

مؤكداً أن بلاده تتطلع لإحلال السلام والاستقرار بالسودان في أسرع وقت ممكن.

