حملة كبري لمحاربة ظاهرةالخطف بالدراجات النارية (ال9 طويلة )

تنفيذاً لتوجيهات لجنة أمن الولاية وخطط شرطة ولاية البحر الأحمر الرامية لتجفيف مواطن الإجرام واصلت القوات النظامية المشتركة عملها الدؤؤب في إستهداف الظواهر السالبة والنشاط الإجرامي باستخدام الدراجات النارية والمركبات بدون لوحات وتنفيذ أمر الطواريء الولائي بعدم حمل شخصين بالدراجة النارية

بمشاركة من مختلف الوحدات العسكرية والشرطية والأمنية بالولاية بقيادة ميدانية لمدير شرطة ولاية البحر الأحمر اللواء شرطة/دفع الله طه أحمد ومدراء الدوائر ومدير شرطة محلية بورتسودان ومدراء الإدارات والأجهزة النظامية المشاركة بمتابعة رئيس و أعضاء لجنة أمن الولاية واللجنة الفنية العسكرية بالولاية

حيث شملت إرتكازات (كبري البر الشرقي _ سكة حديد نادي العملاق _تقاطع راس الشيطان_ صينية ترانسيت)

و إستهدفت الحملة محاربة ظاهرة ال9 طويلة والدراجات النارية بدون لوحات وإزالة الظواهر السالبة من تظليل مركبات .

و أسفرت عن ضبط عدد ( 165 دراجة نارية بمخالفة المادة 16 أمر محلي تم حجزها وإستكمال إجراءاته طرف المرور

كما تم ضبط عدد47 مخالفة ترخيص وعدد 105 مخالفة تظليل

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن مدير شرطة ولاية البحر الأحمر يرافقه عدد من القادة في رتبة العميد قام بتفقد الإرتكازات للوقوف الميداني علي سير عمل الحملة وتقييم آداء القوات النظامية المشتركة كما سجل سيادته زيارة لقسم شرطة ديم عرب والنيابة العامة والمحكمة لإستكمال إجراءات المحاكمة الفورية للمخالفين