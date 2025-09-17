برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُعزز استجابته العاجلة بولاية الخرطوم مع عودة المواطنين

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن توسيع استجابته العاجلة بولاية الخرطوم، مع افتتاح مكتب جديد في أم درمان وتوسيع برامجه لدعم استعادة الخدمات الأساسية، وتحسين سبل العيش، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وقال لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، في تصريح لسونا، إن “الوقت يداهمنا مع عودة السكان إلى العاصمة الخرطوم، ومن الضروري إعادة تشغيل الخدمات الأساسية في أسرع وقت ممكن. ففي أبريل الماضي، كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أوائل وكالات الأمم المتحدة التي عاودت عملها في الخرطوم، واليوم أصبح الوضع أكثر إلحاحاً”، مشيراً إلى أن هذا المكتب المؤقت سيمكنهم من توسيع تدخلاتهم ريثما يتم تجهيز المرافق الدائمة المتوقع إنجازها قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف أنه مع توقع عودة أكثر من مليوني شخص إلى الخرطوم خلال الأشهر المقبلة، حيث خلفت الحرب دماراً واسعاً في المنازل والأعمال، فيما يعاني السكان من انقطاع متكرر للكهرباء وشح المياه وضعف الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وظف حالياً نحو 1,750 شخصاً، من بينهم نساء وشباب، ضمن برامج (النقد مقابل العمل) لفتح الطرق وإزالة الأنقاض وإعادة الوصول إلى المرافق الحيوية، وذلك استكمالاً لمبادرة مماثلة في أم درمان بداية العام الجاري وفرت أكثر من 2,000 فرصة عمل.

وإن البرنامج الإنمائي يعمل على دعم القطاع الصحي من خلال وحدات متنقلة للرعاية الأولية تقدم خدمات مجانية تشمل رعاية الأمومة والطفولة، وفحوصات وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والسل. وإلى جانب ذلك، يزود البرنامج المستشفيات بأسطوانات أكسجين وأجهزة تنفس صناعي، ويدرب الكوادر الطبية، ويوفر معدات الحماية الشخصية، ويسهم في إعادة تأهيل المرافق الصحية.