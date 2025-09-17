لواء الحزم (12) يقدم دعما ماليا لتكايا الاطعام الجماعي بالفاشر

قدم لواء الحزم (12) بقيادة اللواء الركن خالد محمد أحمد كابيلا وبمشاركة الضباط وضباط الصف والجنود، قدموا دعما ماليا لتكايا الاطعام الجماعي بالفاشر تمكنت التكايا بدورها من تقديم وجبات غذائية للنازحين بمراكز الإيواء.

وثمّن رؤساء لجان التكايا الادوار التي ظلت تضطلع بها ألوية الحزم في دعم منسوبي القوات المسلحة والمواطنين وأسر العسكريين بمراكز الإيواء، مؤكدين عزمهم على البقاء إلى جانب قواتهم حتى النصر.

ويذكر ان لجان التكايا قد قامت باعداد و توزيع وجبات غذائية متكاملة بواقع وجبتين لكل مركز، إستفادت منها النساء والأطفال وكبار السن، إضافة إلى الجرحى والمصابين.