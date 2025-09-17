المليشي هو مجرم يدخل قرية لينهب ويحرق، وعندما يهرب يبدأ حديثه (هوي نحن ما ناس لافيات وميديا) وهو في ذات الوقت يصور فيديو، ثم يقول (نحن ناس دواس بس وما بنعرد) وهو أساسا هارب، ثم يقول (نحن مع القيادة ولازم رسالتنا تصل محمد حمدان دقلو لكن العيب في القادة في المناطق)، الغريب أنهم كلهم يتحدثون عن القادة من القائد إذا؟ ثم يقول (نحن مع القضية ومن أجل القضية) وهو سارق دهب وهارب به أو متوجه لمكان نهب آخر. ثم يختم بطلبات تعجيزية يعلم أن فلول المليشيا غير قادرة على توفيرها (دايرين أجهزة اتصال) هو قيادتك ما بتقدر تتواصل معاها إلا بفيديو في الفيسبوك تجيب ليك اجهزة اتصال؟ أو (لازم نعالج جرحانا) وهو اساسا القيادة التي تحدثها عبر الاسافير ما معروف حية ولا ميتة تضمن ليك علاج كيف؟ ثم يختم حديثه بالعبارة الشهيره (اتنين بس يا نصر يا شهادة) ويواصل الهروب.

مكي المغربي