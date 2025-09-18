شرطة الرياض تضبط 3 وافدين أنشأوا منصات إلكترونية وهمية بغرض النصب والاحتيال

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 3 وافدين من الجنسيتين البنغلادشية والسورية، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في إنشاء منصات إلكترونية وهمية تدار من خارج المملكة، وادعاء تقديم خدمات بيع مركبات لا يملكونها بأقل من قيمتها الفعلية، واستخراج تأشيرات عمالة، بغرض النصب والاحتيال، وتحويل الأموال المتحصلة من ضحاياهم إلى الخارج بطرق غير نظامية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

