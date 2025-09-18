ثقافة وفنون

نجاحات «سوار» تنتقل لصالات السينما الخليجية

2025/09/18
gulf2023
دول الخليج

يواصل الفيلم السعودي الجديد «سوار»، حضوره المميز في صالات السينما بالمملكة، محققًا أرقامًا مميَّزة في مبيعات شباك التذاكر، قبل انتقاله إلى الصالات السينمائيَّة الخليجيَّة، حيث يُعرض حاليَّا في البحرين والكويت والإمارات.الفيلم يجسِّد قصة واقعيَّة حدثت عام 2003 في مدينة نجران، حول طفلين تم تبديلهما في المستشفى عن طريق الخطأ، ويكتشف ذووهما الحقيقة بعد 4 سنوات من خلال فحص الحمض النووي (DNA).

«سوار» من إخراج أسامة الخريجي، وبطولة عدد من الممثِّلين السعوديِّين والأتراك، منهم: فهيد الدمناني، علي آل شكوان، يوسف ديميروك، سارة البهكلي، توجس يولكو، سيكان جينتش.

2454746

جريدة المدينة

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/09/18