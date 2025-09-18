نجاحات «سوار» تنتقل لصالات السينما الخليجية

يواصل الفيلم السعودي الجديد «سوار»، حضوره المميز في صالات السينما بالمملكة، محققًا أرقامًا مميَّزة في مبيعات شباك التذاكر، قبل انتقاله إلى الصالات السينمائيَّة الخليجيَّة، حيث يُعرض حاليَّا في البحرين والكويت والإمارات.الفيلم يجسِّد قصة واقعيَّة حدثت عام 2003 في مدينة نجران، حول طفلين تم تبديلهما في المستشفى عن طريق الخطأ، ويكتشف ذووهما الحقيقة بعد 4 سنوات من خلال فحص الحمض النووي (DNA).

«سوار» من إخراج أسامة الخريجي، وبطولة عدد من الممثِّلين السعوديِّين والأتراك، منهم: فهيد الدمناني، علي آل شكوان، يوسف ديميروك، سارة البهكلي، توجس يولكو، سيكان جينتش.

جريدة المدينة