⭕بيان توضيحي صادر عن القائد: سلمي حسن آدم (سلمي جون)

نتقدم بالتحية للشهداء الكرام الذين هم أشرف وأنبل منا جميعًا وللقوات المسلحة السودانية الباسلة كما نهنئ شعبنا المعلم على الانتصارات العظيمة التي حققها جيشنا الوطني في مواجهة مليشيا الدعم السريع المتمردة.

جماهير شعبنا العظيم

لقد اطلعت كغيري من أبناء وبنات الشعب السوداني على بيانات وقرارات فصل صادرة عن جهات متعددة (تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان منسم شبكة النساء السودانيات) مستندة إلى تبريرات واهية وخجولة أولها دعمي لمؤسسات الدولة الشرعية وثانيها وقوفي بجانب قواتنا المسلحة وهي تؤدي واجباتها الدستورية المقدسة ظنًا منها أنها تستطيع ممارسة ضغوط وإبتزاز لإجبارنا على التراجع عن المبادئ الأساسية التي نعمل وفقها متناسية حجم المعاناة التي يعيشها شعبنا والاستهداف الممنهج للبنية التحتية للبلاد والقتل على أساس العرق أو الانتماء ومحاولات استبدال المكونات الاجتماعية الأصيلة بشتات غرب إفريقيا.

وبناءً على مسؤولياتي الوطنية والأخلاقية أوضح ما يلي:

1. دعمنا ووقوفنا مع القوات المسلحة السودانية واجب وطني لا تراجع عنه مطلقًا شاء من شاء وأبى من أبى ويشرفني ذلك تمامًا.

2. هذه القرارات المدسوسة لا قيمة لها ولا تساوي حتى قيمة الحبر الذي كتبت به وصادرة عن دوائر وجهات مشهود لها بالتآمر على الوطن والوقوف مع الأجنبي على حساب السودان ودعم مخططات التقسيم وضرب نسيج السودان المتماسك تحت شعارات جوفاء عن الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تكذبها أفعال هذه الجهات.

3. هذه الأجسام الباهتة وغير الوطنية ظلت تدعم أجندة تحالف صمود وبعض الأحزاب المنتدبة للعمل مع مليشيا الدعم السريع (تحالف تأسيس) ولا تمت للوطن بأي صلة بل عملت على تنفيذ مخططات التخذيل وتفكيك الوحدة الوطنية.

4. أؤكد أنني لم أنضم لهذه الأجسام بطلب وإنما كنت ضمن مؤسسيها الذين وضعوا حجر الأساس منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت واقعًا.

5. موقفي الداعم للقوات المسلحة السودانية مبدئي وثابت ولا يتأثر بهذه الخطوات الجبانة التي لا تعكس سوى موقف من أصدرها.

6. نحن ماضون في مشروع الإعداد وتجهيز الشباب للقتال ومواجهة المليشيا وظهيرها السياسي داخليًا وخارجيًا وسنمضي بخطى ثابتة نحو استرداد كرامة الشعب السوداني التي دنستها محاور الشر الإقليمية والدولية وأدواتها من العملاء الوطنيين أعداء المبدأ وعديمي القيم والأخلاق.

7. هذه القرارات لن تؤثر على مسارنا، بل زادت من احترامي وتقديري وسط الشعب السوداني ومنحتني ثقة إضافية ستعينني في مسيرة قلع جذور التمرد قريبًا.

ختامًا :أجدد شكري وامتناني لكل أم سودانية دفعت فاتورة هذه الحرب وتقديري لحواء السودانية في فاشر السلطان وهي تتقدم الصفوف مقبلة ليس مدبرة من أجل عزة الشعب وصون كرامته كما نجدد عهدنا مع الشهداء ومع القوات المسلحة الباسلة أننا لن نحيد أبدًا مادمنا أحياء ويحدونا الأمل في إنهاء هذا التمرد الغريب على واقعنا السوداني.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحي والنصر للقوات المسلحة والقوات المساندة.