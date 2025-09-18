رئيس هيئة التوجيه والخدمات يشهد ختام فعاليات دورة شهداء الكرامة بالقطاع الأول إحتياطي امدرمان

تخليدا لذكري شهداء معركة الكرامة الوطنية وتجسيدا لأسمي معاني الوفاء والترابط بين منسوبي قوات الإحتياطي المركزي وضمن البرامج المعنوية الرياضية شهد الفريق شرطة حقوقي/ عبد الفتاح عثمان رئيس هيئة التوجيه والخدمات ختام فعاليات دورة شهداء الكرامة من قوات الإحتياطي المركزي بالقطاع الأول امدرمان في منشط كرة القدم بحضور اللواء شرطة / كمال محمد عثمان ممثلا لقائد قوات الإحتياطي المركزي واللواء شرطة/ أسامة دفع الله قائد منطقة الخرطوم وضباط وضباط صف وجنود القطاع.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد رئيس هيئة التوجيه والخدمات فدأئية وبسالة قوات الإحتياطي المركزي في معركة الكرامة وذودها عن حياض الوطن دفاعا عن مكتسبات البلاد وحماية الأرض والعرض وصونا لكرامة المواطن السوداني مضيفا أن بواسل الإحتياطي المركزي شاركوا في القتال جنبا الي جنب مع القوات المسلحة والأجهزة النظامية المساندة لها قدموا في سبيل ذلك أرتالا من الشهداء والجرحي فداءا لتراب الوطن مؤ كدا أن الرياضة تمثل جسرا من جسور التواصل الشرطي مع المجتمع تحقيقا للعملية الأمنية مبينا أن هيئة التوجيه والخدمات ستولي إهتماما كبيرا بالمناشط الرياضية الشرطية والتي تعتبر احدي أهداف وخطط الهيئة وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن رئيس هيئة التوجيه والخدمات قام بتسليم الفريق الفائز في المباراة الختامية كاس البطولة والميداليات الذهبية وتسليم الميداليات الفضية للفريق صاحب المركز الثاني بجانب تقديم الجوائز والهدايا لهداف البطولة وأفضل مدافع وحارس مرمي والجمهور المثالي الجدير بالذكر أن البطولة ضمت جميع سرايا قوات القطاع الاول .

المكتب الصحفي للشرطة