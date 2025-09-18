نوارة أبو محمد محمد طاهر تتفقد جامعتي الجزيرة والقرآن الكريم بمدينة ود مدني

أكدت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، اهتمام ودعم الدولة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد عودتها لإستئناف الدراسة في أعقاب ما تعرضت له من تخريب وتدمير على يد مليشيا الدعم ‏السريع الإرهابية.

‏جاء ذلك لدى زيارتها الاربعاء لجامعة الجزيرة بمدينة ود مدني، والتي ستحتفل في شهر نوفمبر القادم بمرور خمسين عاما على تأسيسها. حيث تضم الجامعة 22 كلية تهتم بخدمة متطلبات المجتمعات المحلية. وتعمل على تحقيق التنمية في مختلف المجالات لإنسان ولاية الجزيرة.

‏كما تفقدت د. نوارة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية والتي تعمل على تعزيز هوية الأمة، حيث ستقوم في نوفمبر القادم بتنظيم المؤتمر العلمي العالمي الخامس تحت شعار “سودان ما بعد الحرب رؤية إستشرافية”.