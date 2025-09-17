وزير الخارجية السعودي يزور رئيس وزراء السودان ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين

قام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، بزيارة إلى رئيس وزراء جمهورية السودان، الدكتور كامل إدريس، في مقر إقامته.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات وتمنيات قيادة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – لرئيس الوزراء السوداني.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وولي عهد وحكومة وشعباً على الاهتمام والدعم الإنساني المتواصل والجهود المبذولة لدعم السودان وشعبه عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

كما أعرب عن شكره لحكومة المملكة على الرعاية الطبية المميزة التي قُدمت له في مستشفى الملك فيصل التخصصي إثر الوعكة الصحية العارضة التي ألمت به.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، واستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.