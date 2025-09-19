على هامش مشاركته في القمة العربية الإسلامية التي اختتمت أعمالها مؤخراً بالعاصمة القطرية ..

أبرز ماورد لدى لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام عدداً من المفكرين و الإعلاميين والمثقفين ورجال الأعمال السودانيين بدولة قطر

الدوحة – ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥م

▪︎ الشكر أجزله لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً لمواقفها المشرفة تجاه الشعب السوداني .

▪︎ نؤكد وقوف السودان ودعمه لقطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

▪︎ السودان يخوض حربا مصيرية من أجل عزة وكرامة الشعب السوداني.

▪︎ الانتصارات العظيمة التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في كافة محاور العمليات لم تكن لتحدث لولا إلتفاف الشعب حول القوات المسلحة .

▪︎ الحكومة منفتحة لأي جهود تسعى لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة البلاد وصون مؤسساتها الوطنية.

▪︎ لايمكن أن نرهن سيادتنا لأي دولة مهما كانت علاقتنا معها .

▪︎ نؤكد التزام الدولة بحماية ورعاية كل من يلقي السلاح وينحاز للصف الوطني وأي سياسي معارض يعود لرشده وصوابه سيجد الساحة السياسية مرحبة به .

▪︎ الشعب السوداني سينتصر في حربه الوجودية ضد هذه المليشيا المتمردة .

▪︎ لن نضع السلاح حتى نفك الحصار عن الفاشر وزالنجي وبابنوسة وتطهير كل شبر دنسه التمرد .

إعلام القوات المسلحة