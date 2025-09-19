الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية

أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن السيد رئيس الوزراء الانتقالي قد عاد والوفد المرافق له إلى البلاد مساء اليوم قادماً من المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم أن السيد رئيس الوزراء قد تجاوز الوعكة الصحية الطارئة التي تعرض لها أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وقد غادر سيادته المستشفى وهو في حالة صحية جيدة بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية أن الوعكة كانت بسبب الإجهاد.

وقد كان في ختام زيارته للمملكة قد عقد لقاءً مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يوم أمس الأربعاء، حيث عبر السيد رئيس الوزراء في ذلك اللقاء عن شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على اهتمامهما ومتابعتهما لحالته الصحية أثناء فترة الاستشفاء.