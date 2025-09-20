اقتصاد وأعمال

بعد البحرين.. كارفور يُغلق أبوابه نهائياً في الكويت

2025/09/20
الكويت 1

أعلنت إدارة «كارفور» عن توقف عملياتها في دولة الكويت بشكل نهائي اعتباراً من الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 وفقا لصيفة القبس الكويتية.

وكانت أسواق «كارفور البحرين» قد أعلنت بشكل مفاجئ وقف جميع عملياتها التجارية في المملكة ابتداءً من هذا الأسبوع، منهية مسيرة استمرت لسنوات طويلة في السوق البحريني.

وقالت الإدارة في بيان رسمي عبر منصاتها الرقمية وجهته إلى عملائها، إن القرار يسري فوراً، معربة عن شكرها وامتنانها للزبائن على دعمهم وثقتهم المستمرة طوال العقود الماضية بحسب سي إن إن .

