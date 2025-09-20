صفقة عسكرية ضخمة في لقاء ترامب وأردوغان بالبيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، إنه سيستضيف نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض، يوم الخميس المقبل الموافق 25 سبتمبر 2025.

وأشار ترامب إلى أنه يتوقع إبرام اتفاقات تجارية وعسكرية، في زيارة الرئيس التركي لـ البيت الأبيض.

وكتب ترامب عبر صفحته الرسمية على منصة «تروث سوشيال»: «يسرني استضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض يوم 25 سبتمبر».

وأضاف: «نعمل مع الرئيس أردوغان على العديد من الصفقات التجارية والعسكرية، بما في ذلك شراء طائرات بوينج على نطاق واسع، وصفقة ضخمة لطائرات إف-16، ومواصلة محادثات إف-35، والتي نتوقع أن تُختتم بشكل إيجابي».

واختتم ترامب: «لطالما كانت علاقتي بالرئيس أردوغان جيدة جدًا.. أتطلع إلى لقائه يوم 25 سبتمبر».

