«تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً حاداً على النائبة إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا) وعلى الصومال بعد يوم من فشل قرار رسمي لتوبيخ النائبة وإزالتها من مهام اللجان في مجلس النواب، متهماً إياها بـ «الزواج من شقيقها للحصول على الجنسية» الأمريكية.

وقال الرئيس للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس ون»: «أعتقد أنها فظيعة. أعتقد أنه يجب عزلها. أعتقد أنها فظيعة». وأضاف ترامب: «فكيف حالهم؟ كيف حكومتهم؟ هل لديهم رئيس؟ هل لديهم مجلس؟ هل لديهم أي شيء؟ هل لديهم شرطة؟ أحب هؤلاء الناس. يأتون من مكان لا يملك شيئاً، لا شيء، ثم يخبروننا بكيفية إدارة بلدنا». وتابع: «إذا تم توبيخها، فهذا رائع، وإذا تم عزلها، فهذا أفضل».

جاءت تصريحات ترامب عن إلهان عمر، التي وُلدت في الصومال قبل أن تنتقل عائلتها إلى الولايات المتحدة في التسعينات، بعد أن صوت مجلس النواب لتأجيل القرار الذي قدمته النائبة نانسي ميس لتوبيخ النائبة. واتهمت ميس، إلهان عمر بـ«تشويه سمعة تشارلي كيرك وإيحاء أنها تلومه على مقتله» بعد إعادة نشرها لمقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما عبرت عن مخاوفها بشأن سلامتها الشخصية، مشيرة إلى تصريحات سابقة للرئيس دونالد ترامب عام 2019 دعاها فيها إلى مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى الصومال. ودعت شخصيات جمهورية ومتعاطفون مع تشارلي كيرك أمس إلى طردها من الولايات المتحدة.

وتحدث ترامب مرة ثانية على منصة تروث سوشيال عن إلهان عمر، قائلاً: تعاني دولة إلهان عمر، الصومال، من ضعف سيطرة الحكومة المركزية، واستمرار الفقر، والجوع، وعقود من الحرب الأهلية، والفساد، والعنف المتفشي. يعيش 70% من السكان في فقر مدقع، ويعانون انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع. تُصنف الصومال باستمرار من بين أكثر دول العالم فساداً، بما في ذلك الرشوة والاختلاس، وحكومة غير فعّالة. كل هذا، وإلهان عمر تُرشدنا إلى كيفية إدارة أمريكا! وأضاف متسائلاً: أليست هي من تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية؟!.

صحيفة الخليج