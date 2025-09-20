حكومة السودان تدين العدوان الإرهابي على مسجد حي الدرجة بالفاشر

أدانت حكومة السودان بأشد العبارات العدوان الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجد حي الدرجة بالفاشر بولاية شمال دارفور، مما أسفر عن استشهاد سبعين شخصاً و إصابة عدد من المصلين المدنيين وتدمير أجزاء من المسجد، في جريمة تجسد انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف الدينية والمواثيق الدولية التي تحمي دور العبادة والمدنيين.

تتحمل مليشيا آل دقلو الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإجرامي، الذي يأتي في سياق سلسلة من الانتهاكات الممنهجة واعمال الإرهاب التي تمارسها هذه المليشيا ضد المدنيين، والبنى التحتية، والمرافق الدينية والصحية والتعليمية. إذ يمثل استهداف اماكن العبادة وانتهاك حرمتها وقتل الأبرياء صفات مائزة للجماعات الأرهابية التي تضافرت جهود الأسرة الدولية لمحاربتها.

ولهذا فإن تمادي المليشيا في ارتكاب هذه الجرائم الارهابيه هو نتيجة مباشرة لتراخي المجتمع الدولي حيال جرائمها غير المسبوقة، وتغاضيه عن استهانتها بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٦،الصادر في ١٣ يونيو ٢٠٢٤ الذي بطالب المليشيا بإنهاء حصار الفاشر ووقف الهجوم عليها.

نجدد الدعوة لمؤسسات الأمم الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي ومنظمات المجتمع المدني الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتحمل مسئولياتها في التصدي لهذا الإرهاب الذي يستهدف المدنيين العزل.

إن الإدانة الحقيقية والواضحة لهذا الاعتداء الإجرامي الجبان تكون باتخاذ إجراءات فعالة ضد المليشيا الإرهابية ، علي ذات النحو الذي تعامل به المجتمع الدولي مع مثيلاتها من الجماعات الإرهابية وداعميها.