مندوب السودان بالاتحاد الأفريقي يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي

إستقبل السفير الزين إبراهيم حسين سفير السودان بأديس أبابا ومندوبه الدائم بالاتحاد الافريقي بمكتبه الخميس الموافق ١٨ سنتمبر ٢٠٢٥م، السيد جوانق كونق المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي يرافقه السيد كوفي سويار مساعده الخاص بينما حضر اللقاء من جانب السفارة السيد السفير الحافظ عيسى نائب رئيس البعثة.

رحب السفير الزين بضيفه وأطلعه على مجمل الأوضاع في السودان، خاصة الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع المتمردة على السودان حكومة وشعبا والإستعانة بمرتزقة أجانب من سبعة عشر دولة بمعاونة جهات من خارج الاقليم ، مما أدى إلى نزوح ولجوء ثلاثة عشر مليون سوداني وتدمير البنى التحية والمرافق الحيوية للدولة والممتلكات الخاصة ونهبها ،وأبدى إستعداده للتعاون في المجالات ذات الصلة بمهمة المبعوث من أجل تحقيق مهمته ودعا لادانة المليشيا ورفض القوى السالبة التى تعمل ضد استقرار الدولة .

السيد جوانق شكر السفير الزين على حسن إستقباله وتنويره حول الأوضاع في السودان ،وأوضح أنه يتطلع للتعاون البناء بين السفارة وبعثته والمسؤولين في السودان ، وأنه سوف يهتم بالعمل من أجل الإستقرار فى السودان وبين دول الإقليم حيث سبق له أن تولى مهام بعثات حفظ السلام في كل من السودان وجنوب السودان وتربطه بهما صلات قوية كما تولى مهام دبلوماسية في بعثة الصين لدى مجلس الامن التابع للامم المتحدة ويسعى دوما للسلام في المنطقة وسلامة الأوضاع بالسودان .