الجزيرة تقرر إغلاق الأسواق كل سبت لأغراض النظافة

أقر الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة إغلاق الأسواق بمدينة مدني يوم السبت من كل أسبوع لأغراض النظافة ونقل النفايات والتعقيم.

ودعا الوالي لدى تدشين حملة النظافة وإصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض والرش الضبابي والتعقيم بسوق مدني العمومي صباح اليوم، والتي نظمتها محلية مدني الكبرى بالتعاون مع القوات النظامية والمستنفرين والمقاومة الشعبية والقوات المشتركة وداجو مدني وشباب الحلة الجديدة ومنظمة سواعد الخيرية، لتفعيل القوانين والأوامر المحلية لمنع التخلص الخاطئ من الأوساخ والنفايات وضرورة إحكام التنسيق بين كافة الجهات في إغلاق الأسواق، مشدداً على ضرورة إلزام الفريشة بعرض البضائع في الطرابيز.

وعبر عن شكره لكل من ساهم في إنجاح الحملة، لافتاً إلى أن المرحلة تتطلب تضافر جهود الجميع.