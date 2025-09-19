ثقافة وفنون
صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)
قام مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، الدكتور أحمد البشير، يرافقه عبد الحي فضل المولى المدير التنفيذي لإدارة الطب العلاجي، بزيارة للفنان الكوميدي المعروف عبدالله عبدالسلام (فضيل)، للاطمئنان على حالته الصحية عقب إصابته بحمى الضنك.
وأفاد الدكتور أحمد البشير أن الزيارة جاءت في إطار الاهتمام برعاية المرضى ودعمهم، خاصة الشخصيات التي لها أثر في المجتمع، وأن حالته الصحية مستقرة وتماثل للشفاء.
من جانبه، أعرب الفنان عبدالله عبدالسلام عن شكره وتقديره لوزارة الصحة ولاية الخرطوم على اهتمامها ومتابعتها، مثمنًا جهود الكوادر الطبية التي تواصل العمل لمكافحة حمى الضنك وتقديم الخدمات العلاجية للمصابين.
سونا