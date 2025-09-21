انفراج في توفير الأدوية بولاية الجزيرة

أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن انفراج كبير في توفير الأدوية خاصة (دربات البندول) بفضل التنسيق المستمر مع مجلس الأدوية والسموم إلى جانب الشركات الموردة.

وأكد د. حبيب الله النور محمد أحمد مدير إدارة الصيدلة والسموم بالولاية في تصريح لـ(سونا) أن هذه الجهود أسفرت عن توزيع كميات كافية من الأدوية لجميع الصيدليات بما يسهم في توطين العلاج وتقليل الحاجة إلى البحث عن الدواء خارج الولاية.