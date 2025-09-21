سياسية

انفراج في توفير الأدوية بولاية الجزيرة

2025/09/21
dru 1
أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن انفراج كبير في توفير الأدوية خاصة (دربات البندول) بفضل التنسيق المستمر مع مجلس الأدوية والسموم إلى جانب الشركات الموردة.
وأكد د. حبيب الله النور محمد أحمد مدير إدارة الصيدلة والسموم بالولاية في تصريح لـ(سونا) أن هذه الجهود أسفرت عن توزيع كميات كافية من الأدوية لجميع الصيدليات بما يسهم في توطين العلاج وتقليل الحاجة إلى البحث عن الدواء خارج الولاية.
كاشفًا عن فرض رقابة مشددة لمنع تسريب الدواء إلى خارج الولاية لضمان استقرار الوضع الصحي بجميع المحليات نتيجة للجهود التي قادها والي الجزيرة ووزارة الصحة في مكافحة نواقل الأمراض وتوفير الخدمات الطبية.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/09/21