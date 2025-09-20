تاركو البحرية تعلن نقلها محاليل البنادول ومحاليل علاج حمى الضنك مجاناً

أعلنت شركة تاركو البحرية، عن استعدادها الكامل لشحن محاليل البنادول ومحاليل بروتوكول علاج حمى الضنك مجاناً عبر مكاتبها في المملكة العربية السعودية إلى السودان.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للأوضاع الصحية الحرجة التي تعيشها ولاية الخرطوم وبالتحديد المناطق المتأثرة بانتشار حمى الضنك، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الأدوية والمحاليل المنقذة للحياة.

ومن خلال هذه المبادرة، دعت شركة تاركو البحرية الروابط المناطقية، ومكاتب الجاليات، وكل المغتربين السودانيين إلى الانضمام والتكاتف من أجل إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة عن أهلهم في داخل السودان.

وقالت تاركو: “إن الخرطوم تنادي أبناءها في المهجر، ونأمل أن تكون هذه المبادرة جسراً للعطاء، يترجم حُـب المغتربين ووفاءهم لأرضهم وأهلهم.. اليوم، تضع تاركو البحرية نفسها في قلب معركة إنسانية، لتكون أكثر من مجرد شركة نقل، بل شريكاً في صناعة الأمل ومدّ يد العون في أشد اللحظات قسوة”.

صحيفة السوداني