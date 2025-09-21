لجين عمران تتألق بفستان ذهبي أنثوي بلمسات فاخرة – صورة

في إطلالة ساحرة ومفعمة بالأنوثة والرقي، لفتت الإعلامية السعودية لجين عمران الأنظار بفستان طويل وفضفاض باللون الذهبي، جاء منسدلًا بطريقة ناعمة تبرز أناقتها وتفاصيلها الأنثوية بكل فخامة.

تصميم أنثوي ناعم مع لمسة مميزة عند الأكتاف

تميز الفستان بتصميمه الفضفاض الذي ينساب بنعومة على القوام، ليعكس إحساسًا بالراحة والرقي في آنٍ واحد. وأكثر ما لفت الأنظار في التصميم هو الأكتاف المزينة بعقدة بارزة بأسلوب Bow، تنسدل بخفة إلى الأسفل، مضيفة لمسة درامية أنيقة تزيد من فخامة الإطلالة.

ولتكمل هذا اللوك الفاخر، اختارت لجين مجوهرات ماسية فاخرة من علامة Tiffany & Co. العريقة، فجاءت القطع لافتة للنظر دون أن تطغى على بساطة الفستان، بل انسجمت معه بتناغم مثالي، مما أضاف إشراقة مميزة للإطلالة.

لمسات جمالية: نصف رفعة أنيقة ومكياج برونزي دافئ

من الناحية الجمالية، اعتمدت لجين تسريحة شعر نصف مرفوعة مع غرة منسدلة برقة على الجبين، ما أضفى طابعًا شبابيًا وناعمًا على الإطلالة. أما المكياج، فجاء برونزيًا دافئًا يبرز ملامحها الجذابة، مع أحمر شفاه بني أنيق وأحمر خدود برونزي يعزز دفء الإطلالة.

إطلالة تجمع بين الأناقة والبساطة

تُثبت لجين عمران مرة جديدة قدرتها على المزج بين الفخامة والأنوثة الناعمة في آنٍ واحد، من خلال هذه الإطلالة التي جمعت بين التصميم الراقي، التفاصيل المدروسة، والذوق العالي في تنسيق الإكسسوارات والمكياج.

